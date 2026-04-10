116 Kloter Haji Siap Terbang dari Embarkasi Surabaya, Pemberangkatan Dimulai 22 April

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Wilayah Haji (Kemenhaj) Jawa Timur telah merilis jadwal keberangkatan calon jemaah haji (CJH) yang akan dimulai pada 22 April 2026.

Sebanyak 116 kelompok terbang (kloter) akan diberangkatkan melalui Asrama Haji Embarkasi Surabaya.

Berdasarkan surat keputusan dengan nomor S-341/KW.16/PL/2026, CJH asal Kabupaten Probolinggo berjumlah 374 orang masuk dalam kloter 1.

Mereka dijadwalkan masuk Asrama Haji pada 21 April pukul 09.30 WIB untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan tes kesehatan.

Pada keesokan harinya 22 April mereka direncanakan berangkat menggunakan pesawat maskapi Saudi Airlines dengan nomor penerbangan (SV 5347) pukul 09.30 WIB.

Rombongan tiba Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah pulul 18.30 WIB.

Sementara untuk jadwal pemulangan. Kloter 1 akan diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAAIA) Jeddah pada tanggal 1 Juni 2026 pukul 03.05 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia pukul 20.25 WIB. (mcr23/jpnn)