Hujan Es di Malang Bikin Warga Panik, BPBD: Ini Fenomena Wajar

jatim.jpnn.com, MALANG - Fenomena hujan es yang sempat terjadi di Kota Malang membuat warga panik. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan kejadian tersebut masih tergolong wajar.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengimbau masyarakat tidak bereaksi berlebihan.

"Kondisi ini terjadi pada masa peralihan musim, seperti saat ini," ujar Prayitno, Kamis (9/4).

Dia menjelaskan berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, fenomena tersebut umum terjadi di wilayah tropis ketika kondisi atmosfer tidak stabil.

Menurut dia, hujan es di Indonesia biasanya berlangsung singkat, sekitar lima hingga 15 menit, dengan ukuran butiran kecil hingga sedang.

“Biasanya diawali perubahan cuaca, seperti suhu udara yang terasa lebih dingin,” katanya.

Selain itu, hujan es hampir selalu disertai hujan deras, angin kencang, hingga petir.

Prayitno menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat agar tidak salah menafsirkan fenomena tersebut.