Akses Tulungagung-Kediri Sempat Lumpuh, Pohon Tumbang Timpa Jalan dan Kabel Listrik

Jumat, 10 April 2026 – 16:10 WIB
Petugas gabungan melakukan evakuasi dan pembersihan pohon asem londo yang tumbang di ruas Jalan Jayeng Kusumo, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur., Kamis (9/4/2026). ANTARA/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Akses jalan nasional Tulungagung–Kediri sempat lumpuh akibat pohon tumbang di ruas Jalan Jayeng Kusumo, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kamis (9/4).

Pohon jenis asam londo berdiameter sekitar satu meter itu roboh setelah hujan deras disertai angin kencang.

Kapolsek Kedungwaru AKP Karnoto mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan warga.

"Petugas langsung ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pengamanan arus lalu lintas," kata Karnoto.

Pohon tumbang menutup total badan jalan sehingga kendaraan dari dua arah tidak bisa melintas.

Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan dari arah Tulungagung menuju Kediri melalui Kecamatan Karangrejo. Sementara dari arah sebaliknya dialihkan ke jalur alternatif di Desa Tapan.

Evakuasi dilakukan bersama BPBD dan Damkar Tulungagung dengan memotong batang pohon serta membersihkan material yang menutup jalan.

Namun, proses evakuasi sempat terkendala karena pohon juga menimpa jaringan listrik.

Sumber Antara
