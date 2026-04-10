Khofifah Beber Rahasia Jatim Hattrick Juara LKS, Kini Bidik Gelar Keempat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan provinsinya kembali menjadi juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional 2026.

Target itu disampaikan Khofifah saat menutup LKS Pendidikan Menengah (Dikmen) ke-XXXIV tingkat Jawa Timur di SMKN 12 Surabaya, Rabu (9/4) malam.

“Jawa Timur sudah hattrick tiga tahun berturut-turut juara umum. Tahun ini kita targetkan kembali juara,” kata Khofifah.

Menurut dia, capaian tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Tiga tahun, tiga kali back to back. Ini sistem yang bekerja,” ujarnya.

Khofifah menegaskan LKS bukan sekadar ajang lomba, tetapi instrumen penting untuk memetakan dan menjaring kompetensi siswa. Pada 2026, Jawa Timur mulai melibatkan siswa SMA dan Madrasah Aliyah, tidak hanya SMK seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Ke depan, saya usulkan pelibatan ini juga bisa diterapkan di tingkat nasional,” ucapnya.

Dia menilai luasnya bidang lomba yang mencapai 56 kategori menjadi ruang bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.