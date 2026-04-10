Masuk Unesa Tanpa Tes, Golden Ticket 2026 Siap Sambut Talenta Unggul

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membuka kesempatan bagi pelajar berprestasi untuk masuk melalui jalur Golden Ticket 2026.

Pendaftaran dibuka sejak 8 April hingga 8 Mei 2026. Jalur ini menawarkan kemudahan, termasuk tanpa tes, serta bagi peserta kategori Gold, pembebasan SPI dan UKT delapan semester.

Kasubdit Admisi Unesa Sukarmin menjelaskan jalur ini merupakan komitmen kampus bermoto 'Growing with Character' dan dijuluki 'Rumah Para Juara' untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi talenta unggul agar dapat mengembangkan prestasi akademik maupun non-akademik.

"Sistem penerimaan skema golden ticket jalur prestasi Mandiri ini dapat diikuti pelajar atau peserta yang memiliki prestasi di bidang akademik, olahraga, seni, musabaqah tilawatil Qur’an atau MTQ, dan kreator konten (content creator)," kata Sukarmin, Kamis (9/4).

Menurutnya, peserta dapat memilih program studi jenjang S-1 (sarjana akademik) dan D-4 (sarjana terapan) di hampir semua fakultas, kecuali Fakultas Kedokteran yang hanya menerima prestasi akademik.

Berikut rincian jadwal pendaftaran:

8 April – 8 Mei 2026: Pendaftaran Golden Ticket