Tragis, Dua Bocah di Ponorogo Meninggal di Kubangan Air

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Dua bocah berinisial MA dan MF ditemukan meninggal dunia diduga tenggelam di kubangan air di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Ponorogo.

Kapolsek Siman Nanang Budianto mengatakan polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan.

"Kami langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi," kata Nanang, Kamis (9/4).

Polisi juga memasang garis pembatas di sekitar lokasi guna mengamankan area dan mencegah warga mendekat selama proses penyelidikan berlangsung.

Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Keduanya diduga meninggal akibat tenggelam di kubangan air tersebut.

Satu korban meninggal di lokasi kejadian, sementara satu lainnya sempat dibawa ke RSUD dr Harjono Ponorogo, tetapi meninggal dalam perjalanan.

Polisi masih berkoordinasi dengan tenaga medis untuk memastikan penyebab pasti kematian, termasuk kemungkinan dilakukan autopsi.

"Kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kejadian," ujarnya. (antara/mcr12/jpnn)