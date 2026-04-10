Grup Baru AmbiO Langsung Tancap Gas, Bawa Pesan Ambisi Anak Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Grup pendatang baru AmbiO resmi memulai debut di industri musik dengan merilis mini album perdana bertajuk Boys Be Ambitious.

Debut ini menjadi langkah awal AmbiO dalam membawa pesan keberanian, ambisi, dan harapan bagi generasi muda.

Mini album tersebut mengangkat kisah anak muda yang berani menghadapi tantangan, dengan energi khas masa muda yang menjadikan ketidaksempurnaan sebagai kekuatan.

Single utama 'SHOWTIME' tampil sebagai lagu berenergi tinggi dengan perpaduan riff gitar dinamis, beat intens, serta chant ritmis yang kuat.

Struktur call and response di bagian akhir lagu menciptakan interaksi yang hidup antara performer dan audiens. Selain itu, AmbiO juga menghadirkan warna musik yang beragam dalam album ini.

Lagu '??? (First Love)' menggambarkan momen cinta pertama, sedangkan 'Runnin’ membawa semangat kebebasan dengan nuansa dance-pop.

'I Wish' hadir dengan sentuhan R&B modern yang emosional, sedangkan 'Click' mengangkat tema jatuh cinta pada pandangan pertama.

Album ini juga dilengkapi lagu ballad '??? (Kokoro)' yang dibawakan secara solo oleh Giwon, menampilkan sisi emosional yang lebih intim.