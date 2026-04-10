Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Bakal Diguyur Gerimis dan Hujan Lebat

Jumat, 10 April 2026 – 11:26 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (10/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis dan hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Dau, Jabung, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Tumpang, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dau, Jabung, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Tajinan, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
