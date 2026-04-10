Cuaca Surabaya Hari ini, Selama Seharian Berpotensi Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (10/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)