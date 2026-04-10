Cuaca Jawa Timur 10 April 2026, Pagi Sampai Malam Bakal Gerimis dan Hujan Lebat

SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (10/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.