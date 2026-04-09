Polytron Bongkar Mitos UMKM, 80 Persen Pelaku Ternyata Masih Perintis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komitmen mendukung UMKM terus diperkuat Polytron. Bersama platform riset Populix, Polytron meluncurkan UMKM Handbook: Panduan UMKM Naik Level.

Buku panduan ini mengupas realitas UMKM berbasis data lapangan sekaligus membongkar berbagai mitos yang selama ini menghambat perkembangan usaha.

Data menunjukkan 80 persen pelaku UMKM merupakan kaum perintis. Sebanyak 57 persen terdorong keinginan mandiri dan 46 persen melihat peluang pasar.

Mayoritas pelaku juga berasal dari generasi muda, yakni Gen Z dan milenial sebesar 65 persen. Namun, dari sisi pendanaan, 63 persen masih mengandalkan tabungan pribadi.

Polytron dan Populix menemukan sejumlah tantangan mendasar yang kerap disalahpahami pelaku usaha.

Salah satunya terkait ekspansi. Banyak pelaku mengira bisnis harus cepat membuka cabang, padahal 25 persen UMKM justru terkendala sistem dan SOP yang belum tertata.

Baca Juga: Polytron Resmikan Showroom Mobil Listrik Pertama di Surabaya

Selain itu, persoalan akses modal juga sering dianggap sulit. Padahal, akar masalahnya ada pada literasi keuangan.

Sebanyak 26 persen pelaku tidak memahami cara mengajukan pinjaman, sementara 19 persen belum memiliki akses ke lembaga keuangan.