Mahasiswa UK Petra Buka Hotel & Restoran Bertema Wonderland dengan Hidangan Unik

Kamis, 09 April 2026 – 17:32 WIB
Salah satu mahasiswa dari Hotel Management UK Petra menyajikan menu unik restoran dari proye tugas akhir kepada pengunjung, Kamis (9/4). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa program Hotel Management Universitas Kristen Petra menghadirkan proyek tugas akhir tak biasa. Mereka membuka bisnis hospitality bertema Wonderland langsung di area kampus.

Proyek bertajuk Wonderland itu dioperasikan oleh Curiosa Grup sejak 24 Februari hingga 10 Juni 2026.

Mengusung konsep dunia penuh keajaiban, mahasiswa menghadirkan tiga lini bisnis sekaligus, yakni Curiosa Hotel & Laundry, Reve Deli Shop, serta Enchanthoria Restaurant.

Sebanyak 41 mahasiswa terlibat langsung dalam pengelolaan, mulai dari operasional hingga pelayanan, sebagai simulasi nyata industri perhotelan.

General Manager Curiosa Grup, Catherine Angelina Mulyo, mengatakan konsep Wonderland tidak hanya ditampilkan lewat dekorasi, tetapi juga pengalaman menyeluruh bagi tamu.

“Mulai dari front office hingga kamar, kami menghadirkan pengalaman layaknya masuk ke dunia penuh keajaiban,” ujarnya.

Dari sisi kuliner, berbagai menu kreatif disajikan. Salah satu andalan adalah Queen Feast, sandwich dengan isian pulled beef yang dimasak selama delapan jam menggunakan teknik low and slow.

“Teknik ini membuat daging sangat lembut dan mudah disuwir,” jelasnya.

