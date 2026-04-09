Geger, Benda Diduga Mortir Ditemukan di Gudang Rongsokan Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sebuah benda diduga mortir ditemukan di sebuah gudang rongsokan di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pada Rabu (8/4).

Benda tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik gudang Muji Rahayu saat membersihkan lokasi usahanya yang telah lama belasan tahun dikelola.

Muji menceritakan mulanya dia mengangkat sebuah karung kecil yang terasa lebih berat dari biasanya. Dia kemudian membuka karung tersebut karena penasaran.

"Saat saya angkat kok berat. Saya tidak tahu isinya apa, lalu dibuka ternyata seperti itu. Saya juga tidak tahu itu barang apa,” ujarnya.

Dia mengaku tidak mengetahui asal-usul benda tersebut. Selama ini, barang-barang rongsokan yang masuk ke gudangnya tidak seluruhnya diperiksa secara detail karena keterbatasan tenaga kerja.

“Barangnya banyak sekali, tenaga juga terbatas. Mungkin itu dibawa pemulung, ditaruh di pojokan lalu tertumpuk barang lain,” katanya.

Baca Juga: Mortir Ditemukan Saat Galian di RS UPT Vertikal Surabaya

Muji menambahkan, dirinya telah menyewa lahan tersebut selama sekitar 16 tahun. Dia menduga benda itu sudah lama berada di gudang dan baru diketahui saat dilakukan pembersihan menjelang kepindahan lokasi usaha.

Sementara itu, Kapolsek Geger AKP Dadang Arif mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti laporan penemuan tersebut dengan berkoordinasi dengan jajaran terkait.