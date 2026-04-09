JPNN.com Jatim Jatim Terkini Perempuan di Malang yang Dinikahi Pria Jadi-jadian Dijanjikan Lamborghini dan Rumah

Perempuan di Malang yang Dinikahi Pria Jadi-jadian Dijanjikan Lamborghini dan Rumah

Kamis, 09 April 2026 – 16:40 WIB
Perempuan di Malang yang Dinikahi Pria Jadi-jadian Dijanjikan Lamborghini dan Rumah - JPNN.com Jatim
Perempuan asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang bernama Intan Anggraeni (28) saat membuat laporan kepolisian terkait dugaan pemalsuaan identitas yang dilakukan oleh seorang wanita yanh menikahinya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Intan Anggraeni (28) warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang dinikahi oleh seorang wanita berkedok pria yang biasa dipanggil "Rey" ternyata pernah dijanjikan sebuah rumah dan mobil mewah Lambhorgini.

Janji itu ternyata hanya tipu daya 'Rey' agar Intan mau dinikahi secara siri olehnya. Keduanya melangsungkan pernikahan pada 3 April 2026.

Intan menceritakan mengenal Rey sejak bulan Februari. Tidak ada tanda-tanda mecurigakan, Rey tampak seperti laki-laki tulen pada umumnya.

"Diajak pacara pada 14 Februari. Dia mengaku cowok dan selama ini sikapnya juga layaknya cowok asli," kata Intan, Rabu (8/3).

Selama menjalani hubungan dengan Rey, Intan diberikan janji-janji mewah, seperti berencana memberi rumah dan mobil mewah jenis Lamborghini, serta diajak ke luar negeri.

“Sebelum menikah, saya juga disuruh buat paspor. Katanya mau diajak ke luar negeri, terus dijanjikan dikasih rumah sama mobil Lamborghini,” ungkapnya.

Dihadapan Intan, Rey mengaku bekerja sebagai konsultan di Jakarta. Namun, fakta tersebut kini juga diragukan kebenarannya.

“Ngakunya kerja di Jakarta sebagai konsultan, tetapi ternyata tinggalnya di Batu,” ucapnya.

Cerita Intan, perempuan asal Malang yang dinikahi oleh pria jadi-jadian sempat diimingi-imingi mobil mewah Lamborghini
