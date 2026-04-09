Pernikahan Singkat di Malang Berujung Laporan Polisi, Diduga Ada Pemalsuan Identitas

Kamis, 09 April 2026 – 15:03 WIB
Perempuan asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang bernama Intan Anggraeni (28) saat membuat laporan kepolisian terkait dugaan pemalsuaan identitas yang dilakukan oleh seorang wanita yanh menikahinya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Nasib nahas menimpa perempuan asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang bernama Intan Anggraeni (28). Pernikahan bersama pasangannya yang dikenal sebagai "Rey" harus berujung laporan polisi.

Bagaimana tidak, Intan merasa ditipu oleh Rey karena ternyata pasangannya tersebut adalah seorang perempuan.

Pernikahan antara korban dan terlapor sendiri baru berlangsung pada 3 April 2026. Hubungan keduanya terbilang singkat, dimulai sejak awal Februari 2026 saat keduanya bertemu di sebuah kafe di kawasan Batu.

Baca Juga:

Korban bernama Intan Anggraeni mengaku awalnya tidak memiliki kecurigaan sedikit pun terhadap sosok Rey yang dikenalnya sebagai laki-laki.

“Kenalnya awal Februari, terus mulai pacaran tanggal 14 Februari. Dia ngaku cowok, dan selama ini kelakuannya juga seperti cowok asli,” jelas Intan.

Menurutnya, cara bicara hingga penampilan terlapor benar-benar meyakinkan sebagai seorang pria sehingga ia tidak pernah menaruh curiga selama menjalin hubungan hingga memutuskan menikah.

Baca Juga:

Namun, fakta sebenarnya baru terungkap setelah pernikahan berlangsung.

“Tahunya pas malam pertama. Setelah saya tahu dia ternyata wanita, saya langsung nangis dan lapor ke orang tua,” tuturnya.

Wanita di Malang nikahi seorang perempuan, terbongkar saat malam pertama
BERITA TERKAIT

