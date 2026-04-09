Resmi Dibuka, Jogja Food & Beverage Expo 2026 Hadirkan 100 Peserta-Ribuan Produk

jatim.jpnn.com, JOGJA - Jogja Food & Beverage Expo 2026 resmi dibuka untuk umum di Jogja Expo Center (JEC), Rabu (8/4). Pameran ini menjadi salah satu ajang industri makanan dan minuman terbesar di Jawa Tengah.

CEO Krista Exhibitions Group Daud D Salim mengatakan penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi kedua dengan skala yang lebih besar.

“Pameran ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman di Yogyakarta,” ujarnya.

Tahun ini, pameran menghadirkan lebih dari 110 peserta, termasuk 30 UMKM terkurasi, dengan target kunjungan mencapai 15.000 orang selama empat hari pelaksanaan, yakni 8–11 April 2026.

Tidak hanya itu, pameran juga digelar bersamaan dengan tiga event industri lainnya, yaitu Jogja Pack & Process Expo 2026, Jogja All Tea Expo 2026, dan Jogja Printing Expo 2026.

Keempat pameran tersebut menghadirkan ekosistem industri terpadu, mulai dari kuliner, teknologi pengolahan dan pengemasan, industri teh, hingga percetakan.

“Para peserta menampilkan beragam produk mulai dari kuliner Nusantara, minuman inovatif, teh premium, hingga mesin pengolahan pangan,” jelas Daud.

Selain pameran, berbagai program unggulan juga disiapkan, seperti demo memasak dan baking yang menghadirkan chef ternama, termasuk Chef Achen dari Rose Brand.