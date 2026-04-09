Munas LDII 2026, Lemhanas Beri Pesan Penting Anak Muda di Tengah Konflik Global

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily mendorong generasi muda LDII meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi ketidakpastian global. Menurutnya, generasi muda, khususnya generasi Z, memiliki peran krusial dalam menentukan masa depan bangsa.

"Saya ingin mendorong melalui lembaga pendidikan yang ada di LDII untuk memperkuat kemampuan akademik secara profesional dan berkeahlian skill STEM.” ujar Ace saat memberikan pembekalan dalam Musyawarah Nasional X DPP LDII di Jakarta, Rabu (8/4).

Ace menekankan penguatan kompetensi Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika penting untuk mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia secara optimal. Selain itu, dia mengingatkan pentingnya literasi digital yang kritis.

“Jangan hanya bergantung pada media sosial. Anak muda harus punya kemampuan berpikir mendalam, salah satunya dengan membaca dan mengasah kemampuan intelektual,” tuturnya.

Dia juga menyinggung kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan menilai hal itu menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi.

Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyatakan penguatan SDM sejalan dengan prioritas organisasi.

“Program prioritas pertama LDII adalah kebangsaan. Dari situ, program-program lain akan lebih mudah dijalankan untuk kemajuan Indonesia,” katanya

Sementara itu, Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siradj mendorong penguatan dakwah berbasis tsaqafah atau budaya dan pengetahuan.