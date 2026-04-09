JPNN.com Jatim Jatim Terkini Khofifah Pastikan Stok BBM Aman, Warga Diminta Tak Panic Buying

Khofifah Pastikan Stok BBM Aman, Warga Diminta Tak Panic Buying

Kamis, 09 April 2026 – 12:07 WIB
Khofifah Pastikan Stok BBM Aman, Warga Diminta Tak Panic Buying - JPNN.com Jatim
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kerudung putih) saat menyalurkan BBM gratis bagi 200 pengemudi ojol di Sidoarjo, Rabu (8/4/2026). (ANTARA/Fahmi Alfian)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di Jawa Timur dalam kondisi aman di tengah isu global.

"Stok BBM dan elpiji cukup. Jadi, kami harap masyarakat untuk menggunakan secara bijak dan tidak perlu panik hingga melakukan panic buying," ujar Khofifah di Sidoarjo, Rabu (8/4).

Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan penyaluran BBM gratis bagi pengemudi ojek online (ojol) di SPBU wilayah Kecamatan Sedati.

Baca Juga:

Khofifah menjelaskan pemerintah telah menetapkan pembatasan pembelian BBM subsidi guna menjaga stabilitas pasokan.

Untuk kendaraan pribadi, pembelian BBM jenis Pertalite dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Sementara itu, elpiji bersubsidi dibatasi maksimal 10 tabung per bulan untuk rumah tangga dan 15 tabung per bulan bagi pelaku UMKM.

Baca Juga:

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 200 pengemudi ojol di Sidoarjo dan Surabaya mendapat bantuan masing-masing tiga liter BBM jenis Pertamax serta paket kebutuhan pokok.

"Kami ingin berbagi dengan rekan-rekan pengemudi ojol agar meringankan beban operasional," kata Khofifah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok BBM dan LPG di Jawa Timur aman.
Sumber Antara
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

