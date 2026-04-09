Khofifah Pastikan Stok BBM Aman, Warga Diminta Tak Panic Buying

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di Jawa Timur dalam kondisi aman di tengah isu global.

"Stok BBM dan elpiji cukup. Jadi, kami harap masyarakat untuk menggunakan secara bijak dan tidak perlu panik hingga melakukan panic buying," ujar Khofifah di Sidoarjo, Rabu (8/4).

Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan penyaluran BBM gratis bagi pengemudi ojek online (ojol) di SPBU wilayah Kecamatan Sedati.

Khofifah menjelaskan pemerintah telah menetapkan pembatasan pembelian BBM subsidi guna menjaga stabilitas pasokan.

Untuk kendaraan pribadi, pembelian BBM jenis Pertalite dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Sementara itu, elpiji bersubsidi dibatasi maksimal 10 tabung per bulan untuk rumah tangga dan 15 tabung per bulan bagi pelaku UMKM.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 200 pengemudi ojol di Sidoarjo dan Surabaya mendapat bantuan masing-masing tiga liter BBM jenis Pertamax serta paket kebutuhan pokok.

"Kami ingin berbagi dengan rekan-rekan pengemudi ojol agar meringankan beban operasional," kata Khofifah.