Penggembala Sapi Hilang saat Masuk Hutan Baluran, 4 Hari Belum Ditemukan

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Tim SAR gabungan Situbondo masih terus melakukan pencarian terhadap seorang penggembala sapi yang hilang di kawasan Taman Nasional Baluran, Rabu (8/4).

Korban diketahui bernama Suwardi (68), warga Kecamatan Banyuputih. Dia dilaporkan hilang sejak Sabtu (4/4) saat menggembala sapi di kawasan hutan TN Baluran.

Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo, Puriyono, mengatakan pencarian pada hari keempat difokuskan ke arah timur dan utara sejauh 300 hingga 500 meter dari titik awal korban hilang.

"Pada hari keempat pencarian penggembala sapi di hutan TN Baluran dilakukan pencarian arah timur dan utara sekitar 300-500 meter dari titik lokasi Pak Suwardi hilang," ujarnya.

Dia menjelaskan tim pencarian dibagi menjadi dua kelompok. Tim pertama yang terdiri dari BPBD, Basarnas, Tagana, Koramil, serta warga melakukan penyisiran dari titik hilang ke arah timur dan selatan.

Sementara tim kedua yang terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut) TN Baluran dan warga menyisir area lereng Gunung Baluran.

"Pencarian penggembala sapi ini dilakukan sejak pukul 09.00 WIB, dan hingga pukul 16.00 WIB hasilnya masih nihil belum ditemukan, dan pencarian dilanjutkan pada Kamis (9/4) besok," ujar dia.

Puriyono menyebut operasi pencarian menghadapi kendala medan yang cukup berat. Hutan rimbun, semak berduri, serta jalur menanjak berbatu menjadi tantangan tim di lapangan.