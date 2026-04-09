Nenek Hilang di Kebun Kelapa Banyuwangi Ditemukan Meninggal

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Kantor SAR Banyuwangi menemukan seorang perempuan lanjut usia (lansia) yang sebelumnya dilaporkan hilang di kebun kelapa dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu (8/4). Korban diketahui bernama Sitinah (68), warga Desa Macanputih, Kecamatan Kabat.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi, I Made Oka Astawa, mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13.53 WIB.

"Korban ditemukan pada pukul 13.53 WIB dalam kondisi meninggal dunia, pada koordinat 08°14'55.09"S 114°18'10.91"E dengan jarak sekitar 0,54 kilometer dari lokasi kejadian awal," ujarnya.

Sitinah sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin (6/4) setelah pergi ke kebun kelapa di Desa Tambong, Kecamatan Kabat.

Tim SAR gabungan melakukan pencarian sejak pagi dengan metode penyisiran cepat mulai pukul 06.40 WIB.

Setelah ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan operasi pencarian ini," kata Oka.

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, mulai dari SAR Banyuwangi, BPBD, TNI/Polri, perangkat desa, hingga masyarakat setempat. (antara/mcr12/jpnn)