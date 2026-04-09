Cuaca Malang Hari ini, Gerimis dan Hujan Lebat Melanda Sejumlah Kawasan Seharian

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (9/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cerah hingga gerimis dan hujan lebat disertai petir.

Malamnya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung dan Lawang. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.