Nenek 78 Tahun di Banyuwangi Hilang Pergi ke Kebun Kelapa, Tim SAR Turun Tangan

Kamis, 09 April 2026 – 08:33 WIB
Personel Kantor SAR Banyuwangi, jawa Timur, bersiap melaksanakan pencarian lansia hilang di kebun kelapa Desa Tambong, Kecamatan Kabat. Rabu (8/4/2026). ANTARA/HO-Kantor SAR Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Kantor SAR Banyuwangi melakukan pencarian seorang perempuan lanjut usia (lansia) yang dilaporkan hilang saat pergi ke kebun kelapa. Korban diketahui bernama Sitinah (78) warga Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan korban terakhir terlihat pada Senin (6/4) sekitar pukul 12.00 WIB di area kebun kelapa Desa Tambong.

"Lansia tersebut dilaporkan hilang saat pergi ke kebun kelapa di Desa Tambong, Kecamatan Kabat," katanya, Rabu.

Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung diterjunkan untuk melakukan pencarian.

Operasi pencarian melibatkan unsur Kantor SAR Banyuwangi, BPBD, Polsek dan Koramil Kabat, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Pencarian difokuskan di area kebun kelapa dan hutan sekitar lokasi terakhir korban terlihat dengan menggunakan peralatan jungle rescue dan mountaineering.

“Kami berharap korban segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ujar Oka.

Hingga sore hari, proses pencarian masih terus berlangsung dengan kondisi cuaca cerah dan mendukung.

Seorang lansia hilang di Banyuwangi saat ke kebun kelapa, tim SAR lakukan pencarian.
Sumber Antara
