Cuaca Jawa Timur 9 April 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (9/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Batu, Kota Malang, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Bangkalan, Kota Batu, Kota Malang, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-18 kilometer per jam.