Efisiensi Energi, 85 Kendaraan Operasional Pemkot Surabaya Dilelang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 85 unit kendaraan milik Pemerintah Kota Surabaya dilelang karena masa operasionalnya sudah mencapai tujuh tahun lebih.

85 kendaraan yang dilelang itu rinciannya ada 70 unit kendaraan R4, 13 unit R2, dan dua unit kendaraan roda tiga (R3).

Kepala BPKAD Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan lelang kendaraan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemkot melakukan efisien pemakaian bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi, kendaraan yang usianya tujuh tahun itu kami kaji ulang untuk kita lakukan penjualan (lelang). Artinya apa? Di situ kan ada upaya-upaya melakukan penghematan (energi) benar-benar dilakukan secara masif,” kata Wiwiek, Rabu (8/4).

Puluhan kendaraan tersebut, lanjut dia, sebagian sudah ada yang dilakukan proses lelang. Sedangkan sisanya, akan dilakukan lelang pada pekan depan.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelang, Wiwiek menyampaikan, dapat melakukan pendaftaran melalui situs https://portal.lelang.go.id/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Setelah itu, lanjut dia, peserta lelang mengikuti prosedur lelang dalam situs tersebut dengan mengajukan surat usulan penjualan secara lelang ke KPKNL Surabaya.

Wiwiek menyebutkan, dari hasil lelang kendaraan pada tahun 2026, diharapkan bisa mencapai target Rp6,3 miliar.