Lansia Ditemukan Tewas di Hutan Lamongan, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan

Rabu, 08 April 2026 – 18:00 WIB
Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan RPH Pataan petak 42 BKPH Ngimbang, Desa Sekidang, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Selasa (7/4) sekitar pukul 14.00 WIB.

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan jenazah pertama kali ditemukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari Kepala Desa Sekidang terkait adanya warga yang tergeletak di dalam hutan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Sambeng Iptu Ridwan Haryanto bersama anggota langsung menuju lokasi dan berkoordinasi dengan tenaga medis dari Puskesmas Sambeng.

“Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban dalam kondisi terlentang dan telah meninggal dunia,” ujarnya.

Hasil identifikasi menunjukkan korban berinisial R (78) warga Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

Dari hasil pemeriksaan luar oleh tim medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Dugaan sementara korban meninggal karena kondisi kesehatan,” ungkapnya.

Setelah proses identifikasi, petugas bersama warga mengevakuasi jenazah dari lokasi hutan menuju rumah duka di Dusun Pasinan, Desa Sendangrejo.

