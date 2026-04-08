JPNN.com

Untag Surabaya Kukuhkan Dua Guru Besar, Siapkan S2 Baru

Rabu, 08 April 2026 – 17:32 WIB
Dua akademisi yang dikukuhkan yakni Erni Puspanantasari Putri sebagai Guru Besar Fakultas Teknik bidang Sistem Optimasi dan Perancangan Industri, serta M Sihab Ridwan sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis bidang Manajemen Strategis, Selasa (7/4). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) Surabaya mengukuhkan dua guru besar baru, Selasa (8/4).

Pengukuhan ini menjadi bagian dari langkah kampus dalam memperkuat pengembangan akademik, termasuk rencana pembukaan program magister baru.

Dua akademisi yang dikukuhkan yakni Erni Puspanantasari Putri sebagai Guru Besar Fakultas Teknik bidang Sistem Optimasi dan Perancangan Industri, serta M Sihab Ridwan sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis bidang Manajemen Strategis.

Dengan penambahan tersebut, jumlah guru besar di Untag Surabaya kini mencapai 30 orang.

Rektor Untag Surabaya Herjo Saputro mengatakan kehadiran dua profesor baru menjadi momentum penting bagi pengembangan program studi ke depan.

“Kami berencana membuka program S2 Magister Teknik yang satu rumpun dengan keilmuan Prof Erni,” ujarnya.

Selain itu, Untag juga menjajaki pembukaan program double degree di bidang manajemen strategis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Menurut Herjo, latar belakang pendidikan doktoral kedua profesor dari luar negeri membuka peluang kolaborasi internasional yang lebih luas, termasuk pertukaran dosen dan mahasiswa.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   untag surabaya pengukuhan guru besar guru besar untag surabaya program magister untag surabaya berita pendidikan

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU