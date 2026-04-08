Kompor Meledak Saat Memasak, Lansia Luka Bakar 80 Persen

Rabu, 08 April 2026 – 14:31 WIB
Petugas evakuasi korban akibat ledakan kompor di rumah Jalan Babadan Surabaya. Foto : 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden kompor meledak saat memasak terjadi di rumah Jalan Babadan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Rabu (8/4).

Peristiwa itu dialami oleh lansia perempuan bernama Supriatin (69 tahun) sekitar pukul 03.44 WIB.

Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan insiden itu terjadi saat Supriati memasak di dapur. Namun, tiba-tiba terdengar suara ledakan.

"Neneknya masak lalu cucunya mendengar suara ledakan dari dapur, kemudian mendapati neneknya terkena luka bakar dari kompor," kata Rokhim.

Akibat kejadian itu, Supriatin mengalami luka bakar sebesar 80 persen pada bagian wajah dan tangan, sedangkan anggota keluarga lainnya bernama Erwin (44) mengalami luka bakar di tangan.

"Kami menerjunkan tiga unit melakukan pemadaman. Saat tiba di lokasi  Tim rescue melakukan pembasahan sedikit karena masih terdapat bara-bara di genteng," jelasnya.

Insiden itu mengakibatkan ata dan genteng rumah ambrol. Kedua korban dirujuk ke RSU dr Soetomo.

"Pengecekan selesai dan dinyatakan kondusif pukul 04.14 WIB," pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

