Pemkot Surabaya Persiapkan Pendampingan UMKM untuk Redam Dampak Kenaikan Plastik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kenaikan harga plastik mendorong Pemerintah Kota Surabaya mempercepat inovasi kemasan di kalangan pelaku UMKM. Alih-alih sekadar menahan dampak, pemkot kini fokus mengubah pola produksi dan distribusi agar pelaku usaha tetap kompetitif tanpa harus menaikkan harga jual.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menyebut lonjakan harga plastik menjadi momentum bagi UMKM untuk beradaptasi.

“Memang kenaikan harga plastik sekarang ini cukup signifikan ya, sekitar 30 sampai 60 persen. Jadi memang dipacu pasokan global dan harga energi di dunia yang tidak bisa kita hindari,” ujar Mia, Selasa (7/4).

Sebagai respons, pemkot tidak hanya melakukan pengawasan pasar, tetapi juga mendorong transformasi di tingkat pelaku usaha.

Pendampingan dilakukan agar UMKM mampu berinovasi, khususnya dalam penggunaan kemasan yang lebih efisien dan tidak bergantung pada plastik.

“Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan Kota Surabaya sudah melakukan beberapa langkah antisipasi, monitoring harga dan ketersediaan secara rutin. Kemudian melakukan pendampingan pada UMKM di lapangan,” katanya.

Menurut Mia, tekanan biaya produksi akibat mahalnya plastik mulai dirasakan pelaku usaha. Karena itu, inovasi menjadi kunci agar harga produk tetap terjangkau di pasar.

“Memang terasa dengan perubahan atau kenaikan harga plastik ini, tapi kita melakukan pendampingan UKM. Antara lain dengan inovasi terhadap kemasan karena pasti akan berpengaruh dengan harga biaya produksi,” jelasnya.