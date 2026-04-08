Nyaris Diterbangkan, Balon Udara Berpetasan di Tulungagung Disita Polisi

Rabu, 08 April 2026 – 13:08 WIB
Petugas Polsek Besuki mengamankan barang bukti balon udara liar yang gagal diterbangkan di Tulungagung, Jawa Timur. Antara/HO-Polsek Besuki

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Aparat Polsek Besuki, Tulungagung menggagalkan upaya penerbangan balon udara liar yang diduga dilakukan sekelompok anak-anak.

Kasi Humas Polres Tulungagung Nanang Murdiyanto mengatakan penggagalan dilakukan saat patroli cipta kondisi.

“Petugas saat patroli menerima laporan adanya percobaan penerbangan balon udara liar,” kata Nanang, Selasa (7/4).

Peristiwa itu terjadi di area persawahan Desa Tanggulwelahan, Kecamatan Besuki, Minggu (5/4) sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat petugas tiba di lokasi, para pelaku langsung melarikan diri.

Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa balon udara berbahan plastik sepanjang sekitar 15 meter dengan diameter lima meter.

Selain itu, petugas juga menyita satu jerigen berisi bahan bakar solar, dua alat pemantik api, serta 12 petasan berbagai ukuran.

“Seluruh barang bukti kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Polisi menggagalkan penerbangan balon udara liar berpetasan di Tulungagung. Pelaku kabur.
Sumber Antara
