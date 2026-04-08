Nyaris Diterbangkan, Balon Udara Berpetasan di Tulungagung Disita Polisi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Aparat Polsek Besuki, Tulungagung menggagalkan upaya penerbangan balon udara liar yang diduga dilakukan sekelompok anak-anak.

Kasi Humas Polres Tulungagung Nanang Murdiyanto mengatakan penggagalan dilakukan saat patroli cipta kondisi.

“Petugas saat patroli menerima laporan adanya percobaan penerbangan balon udara liar,” kata Nanang, Selasa (7/4).

Peristiwa itu terjadi di area persawahan Desa Tanggulwelahan, Kecamatan Besuki, Minggu (5/4) sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat petugas tiba di lokasi, para pelaku langsung melarikan diri.

Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa balon udara berbahan plastik sepanjang sekitar 15 meter dengan diameter lima meter.

Baca Juga: Polisi Sita 12 Balon Udara dan Enam Petasan di Jombang saat Lebaran Ketupat

Selain itu, petugas juga menyita satu jerigen berisi bahan bakar solar, dua alat pemantik api, serta 12 petasan berbagai ukuran.

“Seluruh barang bukti kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.