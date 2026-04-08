Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Sejumlah Kawasan Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (8/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Jambangan, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tambaksari, Tegalsari, Wiyung, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis berpotensi mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)