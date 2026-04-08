BRI Permudah Akses KPR, Dukung Program 3 Juta Rumah

Rabu, 08 April 2026 – 08:33 WIB
BRI dukung program 3 juta rumah lewat promo KPR dan kerja sama dengan developer. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat dukungan terhadap program pemerintah pembangunan tiga juta rumah melalui produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan konstruksi.

Kali ini, BRI Branch Office (BO) Surabaya Kaliasin menggelar Open House KPR dalam rangka perayaan HUT Alana Group di Ciputra World Surabaya pada 14 Februari 2026.

Pemimpin Cabang BRI BO Surabaya Kaliasin Ryan Kosasih Raharja mengatakan kegiatan ini menjadi strategi untuk mendekatkan layanan perbankan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses pembiayaan rumah.

“Pengunjung bisa mendapatkan informasi produk KPR, simulasi kredit, hingga konsultasi proses pengajuan secara langsung,” kata Ryan, Senin (6/4).

Dalam program tersebut, BRI juga menawarkan berbagai kemudahan dan promo menarik bagi calon nasabah. Menurut Ryan, langkah ini diharapkan mampu mempercepat akuisisi KPR sekaligus membantu masyarakat mewujudkan kepemilikan rumah.

"Kami ingin memberikan kemudahan akses dan informasi yang lebih cepat bagi masyarakat yang tertarik untuk memiliki rumah. Kami berharap langkah ini dapat mempercepat proses bisnis akuisisi KPR dan membantu lebih banyak orang mewujudkan impian memiliki rumah," ucapnya.

Dia menjelaskan pemilihan Alana Group sebagai mitra didasarkan pada reputasi pengembang tersebut yang telah membangun ribuan rumah di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

"Dengan reputasi yang bagus dan jaringan yang luas, kami ingin memperkuat kerja sama dengan Alana Group ke depan," ujarnya.

