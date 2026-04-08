JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 8 April 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

Cuaca Jawa Timur 8 April 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

Rabu, 08 April 2026 – 08:13 WIB
Cuaca Jawa Timur 8 April 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (8/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Jember, Kota Mojokerto, Lumajang, Malang, Pacitan, dan Pamekasan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, dan Kota Malang. Wilayah lainnya ceah hingga gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Kota Madiun dan Kota Pasuruan. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya Kota Pasuruan hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Kota Surabaya, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

