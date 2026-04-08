Hebat! Dua Mahasiswi Unusa Raih Juara di SLC Cup 2026 Road to Japan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prestasi membanggakan diraih oleh dua mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

Mereka berhasil menyabet juara di tingkat nasional dalam Kejuaraan Jujitsu SLC Cup 2026 Road to Japan yang berlangsung pada 4–5 April 2026 di Surabaya.

Dua mahasiswi itu ialaj Lince Jirneis Zalukhu meraih juara pertama pada kategori Komite Amatir Senior Putri U17 Kelas D.

Sementara itu, Merry Dewi Larassati memperoleh juara kedua pada kategori Komite Amatir Senior Putri U17 Kelas B. Keduanya merupakan mahasiswi Program Studi S1 PG-PAUD angkatan 2024.

Dekan FKIP Unusa Nafiah menilai capaian tersebut sebagai refleksi dari pembinaan karakter mahasiswa yang berjalan beriringan dengan penguatan akademik.

“Ini bukan sekadar kemenangan di arena pertandingan, tetapi juga cerminan karakter pendidik masa depan—ulet, disiplin, dan berdaya saing,” ujarnya.

Dia menambahkan keberhasilan mahasiswa di ajang nasional menjadi indikator penting bahwa kampus mampumenciptakan ekosistem pengembangan diri yang utuh, mencakup aspek intelektual, emosional, dan fisik.

Ajang SLC Cup 2026 sendiri menjadi bagian dari jalur menuju kompetisi internasional di Jepang sehingga membuka peluang bagi atlet muda Indonesia untuk melangkah ke panggung global.