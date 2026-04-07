Warung Bebek di Krembangan Surabaya Kebakaran, Dipicu Mainan Jatuh ke Minyak Panas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warung nasi bebek di Jalan Tanjung Sadari nomor 87, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya mengalami kebakaran hebat, Selasa (7/4).



Kebakaran yang melanda bangunan semi permanen terbuat dari kayu beratapkan seng itu terjadi sekitar pukul 16.19 WIB.

Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan setelah menerima laporan kebakaran, delapan unit dikerahkan untuk pemadaman api. Salah satunya

Robot pemadam. Mereka tiba pukul 16.25 WIB atau 6 menit setelah laporan.

"Unit Tempur Rayon 1 Pasar turi tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman," kata Rokhim.

Dia menjelaskan berdasarkan keterangan pemilik warung Evi Iriyanti, kebakaran iti disebabkan karena mainan bocah terkena minyak panas dalam wajan

"Hal itu menyebabkan wajan terjatuh lalu mengenai jerigen yang berisikan bensin di bawahnya," jelasnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rombong dan sejumlah uang berhasil diselamatkan petugas dan langsung diserahkan kepada pemilik.