Untag Surabaya–UTHM Malaysia Kolaborasi Strategis di Bidang Teknik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya memperluas jejaring internasional dengan menjalin kerja sama bersama Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Penandatanganan Letter of Intent (LoI) dilakukan pada Selasa (7/4/).

Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat hadir langsung dan menandatangani dokumen kerja sama bersama jajaran pimpinan Centre of Graduate Studies (CGS) UTHM.

Dari pihak UTHM, penandatanganan dilakukan oleh Deputy Dean (Graduate Development) CGS UTHM Assoc Prof Ir Dr Rahisham Bin Abd Rahman, didampingi Dean CGS Prof Dr Mohamad Zaky bin Noh.

Kerja sama ini mencakup berbagai bidang strategis, khususnya di sektor keteknikan. Ruang lingkupnya meliputi penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.

Supangat menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurut dia, kerja sama ini menjadi langkah nyata Untag Surabaya menuju kampus berkelas dunia.

“Kami sangat menyambut baik kolaborasi ini. Ini membuka peluang luas bagi dosen dan mahasiswa untuk berkembang di tingkat internasional, khususnya di bidang teknik,” ujarnya.

Baca Juga: Kisah Mahasiswa Untag Surabaya Jadi Sukarelawan Mudik di Stasiun dan Terminal

Dia menegaskan Untag tidak sekadar menandatangani dokumen, tetapi berkomitmen menjalankan seluruh program kerja sama.

“Saya berharap dalam lima tahun ke depan, manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh dosen dan mahasiswa,” katanya.