Pemkot Surabaya Anggarkan Beasiswa Rp5 Miliar untuk 7.000 Anak PAUD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan beasiswa senilai Rp5 miliar untuk 7.000 anak PAUD pada tahun 2026. Nantinya setiap anak akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp50 ribu.

Langkah ini bagian dari upaya memperluas akses pendidikan anak usia dini dan memastikan seluruh anak Surabaya mendapatkan layanan PAUD yang layak.

Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani selain memberikan beasiswa kepada siswa, Pemkot Surabaya juga memberikan dukungan kepada 8.000 pendidik terkait jasa pelayanan, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan

"Pemerintah kota tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga investasi manusia. Tahun ini, beasiswa diberikan kepada 7.000 anak PAUD," kata Rini, Selasa (7/4).

Pemberian beasiswa ini juga sejalan dengan penambahan tiga PAUD Negeri baru di Kota Surabaya yang ditargetkan beroperasi pada tahun ini.

Tiga lokasi yang disiapkan pada tahun 2026 terdiri dari Pasar Nambangan dengan layanan Kelompok Bermain (KB) berkapasitas 12 murid.

Yang kedua, di SDN Sidotopo 4 dengan layanan satu atap mencakup TK (15 murid), KB (12 murid), dan Taman Penitipan Anak (TPA) berkapasitas 10 murid.

Lokasi yang ketiga berada di Rumah Anak Prestasi (RAP) Sonokwijenan dengan layanan TK berkapasitas 15 murid.