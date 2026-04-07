Di Tengah Tekanan Global, MSJA Tetap Tumbuh, Laba Tumbuh 6,82 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Multi Spunindo Jaya Tbk (MSJA) mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga bahan baku, emiten produsen kain non-woven itu mampu menjaga tren pertumbuhan laba.

Berdasarkan laporan keuangan, MSJA membukukan laba neto sekitar USD 5,98 juta pada 2025.

Capaian tersebut meningkat sekitar 6,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar USD 5,6 juta.

Corporate Secretary MSJA Kent Handi mengatakan kinerja positif ini tidak lepas dari strategi perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis.

“Puji syukur, leadership MSJA mampu menavigasi situasi ini dengan baik sehingga perusahaan dapat konsisten membukukan laba dalam lima tahun terakhir,” ujar Kent dalam keterangan resminya, Senin (6/4).

Menurut dia, meski tekanan geopolitik dan persaingan industri semakin ketat, perseroan tetap mampu menjaga stabilitas operasional.

MSJA juga terus memperkuat fundamental bisnis melalui transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia.