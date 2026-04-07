Surabaya Perluas Akses PAUD Negeri, Tiga Lokasi Baru Siap Operasi 2026/2027

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menambah tiga lokasi PAUD negeri yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

Langkah ini sebagai bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam memperkuat pendidikan fondasi anak.

Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani menjelaskan tiga lokasi yang disiapkan pada tahun 2026 terdiri dari Pasar Nambangan dengan layanan Kelompok Bermain (KB) berkapasitas 12 murid.

Yang kedua, di SDN Sidotopo 4 dengan layanan satu atap mencakup TK (15 murid), KB (12 murid), dan Taman Penitipan Anak (TPA) berkapasitas 10 murid.

Lokasi yang ketiga berada di Rumah Anak Prestasi (RAP) Sonokwijenan dengan layanan TK berkapasitas 15 murid.

"Insyaallah operasional penambahan PAUD negeri akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Surabaya yang tertinggal," kata Rini, Selasa (7/4).

Rini menjelaskan penambahan PAUD ini sejalan dengan program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun prasekolah.

Dia memastikan bahwa pihaknya bersama Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan, terus melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh anak usia PAUD terdata dan terlayani dalam lembaga pendidikan.