Bus Mogok Diseruduk Truk Boks di Madiun, Sopir Truk Tewas Saat Evakuasi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Nasional Madiun–Surabaya, tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Selasa (7/4) siang.

Sebuah truk boks menabrak bus antar kota antarprovinsi (AKAP) Sumber Selamat yang tengah mogok di pinggir jalan.

Truk boks bernomor polisi AE 9588 NK menghantam bagian belakang bus bernomor polisi W 7202 UP. Akibat benturan keras tersebut, sopir truk mengalami luka parah dan meninggal dunia saat proses evakuasi. Jenazah korban kemudian dibawa ke ruang jenazah RSUD Caruban.

Sopir bus Yoga Fransisko menceritakan kendaraannya mogok sekitar pukul 07.00 WIB diduga akibat kerusakan mesin. Penumpang telah dialihkan dan bus diparkir di pinggir jalan dengan tanda peringatan.

“Sekitar pukul 12.00 WIB, truk boks melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam bus. Benturan keras membuat bus terdorong sejauh kurang lebih 50 meter tanpa kendali,” ujar Yoga.

Akibat hantaman, bus menabrak tiang penerangan jalan umum (PJU), naik ke trotoar, dan menghantam bangunan rumah warga di sekitar lokasi.

Warga bersama petugas segera mengevakuasi sopir truk, namun korban meninggal dunia sebelum sempat diselamatkan.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun Ipda Andika, membenarkan kecelakaan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap dugaan penyebab kecelakaan.