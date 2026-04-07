Aksi Pencurian Minimarket di Ngawi Terekam CCTV, Pelaku Gunakan Baju Tertutup

jatim.jpnn.com, NGAWI - Sebuah minimarket di Dusun Pucanganom, Desa/Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi mengalami aksi pencurian yang dilakukan oleh komplotan berjumlah tiga orang.

Modusnya, mereka mengenakan baju yang tertutup, seperti gamis untuk mempermudah aksi pencurian.

Kejadian pencurian itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Video berdurasi 18 detik itu memperlihatkan terduga pelaku memasukkan dua kotak dengan cara dijepit di antara kedua kaki, kemudian ditutup dengan gamis.

Karyawan minimarket Agus mengungkapkan total ada enam susu kotak formula bayi, yang dibawa kabur oleh pelaku.

“Susu ukuran satu kilogram empat buah, sama ukuran 500 gram dua buah. Awalnya satu orang masuk laki-laki, keliling lihat situasi ada tidak orang,” ujar Agus.

Dirinya menambahkan tidak lama kemudian muncul 2 pembeli pria dan wanita masuk bersamaan. Menurutnya, tiga orang berpenampilan busana tertutup.

“Kalau yang dua laki-laki masih muda semua. Sama sama pakai sarung. Kalau yang wanita usia ibu ibu, pakai masker jilbab besar, baju gamis,” imbuhnya.

Dia menduga, mereka merupakan satu sindikat yang berkomplot menyasar kawasan. Akibatnya, pihak minimarket mengalami kerugian Rp1 juta lebih.