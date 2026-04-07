Korban Ledakan Pabrik GWS Sidoarjo Bertambah: 1 Tewas, 4 Luka-luka

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Korban akibat ledakan saat aktivitas pemotongan besi tua di pabrik PT Great Wall Steel (GWS) di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, bertambah satu sehingga totalnya menjadi lima orang.

Dari lima korban, satu orang dinyatakan meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengonfirmasi seluruh korban telah dievakuasi dari lokasi kejadian untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

“Update terbaru infonya korban akibat ledakan ada 5 orang,” kata Jules saat dikonfirmasi, Selasa (7/4).

Jules memerinci, dampak ledakan tersebut mengakibatkan satu orang tewas, sementara korban lainnya tengah dirawat di rumah sakit dalam kondisi luka-luka.

“Empat luka berat dan satu meninggal,” ujarnya.

Sebelumnya, insiden ledakan terjadi di kawasan industri peleburan baja PT Great Wall Steel (GWS) di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Senin (6/4) sore.

Kecelakaan kerja itu terjadi saat pekerja melakukan aktivitas pemotongan besi tua yang biasa mereka kerjakan sehari-hari.