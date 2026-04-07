Pemkot Surabaya Bangun Rusunami Gen Z di 3 Lokasi, Usung Konsep 2 Kamar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan tiga lokasi yang rencananya akan dibangun rumah susun sederhana milik (Rusunami).

Rusunami yang diperuntukan bagi generasi Z dengan harga terjangkau dan fasilitas yang lebih modern rencananya dibangun di Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan rencananya rusunami dilengkapi dengan dua kamar tidur. Konsep ini berbeda dengan rumah susun pada umumnya yang hanya memiliki satu kamar.

“Konsep dua kamar ini kami siapkan agar penghuni tetap nyaman meskipun sudah berkeluarga dan memiliki anak. Kami ingin memastikan generasi muda tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga hunian yang layak dan mendukung kualitas hidup keluarga,” kata Eri, Selasa (7/4).

Eri mengatakan harga yang ditawarkan pun relatif murah. Para generasi Z bisa membeli rusunami ini di bawah harga Rp500 juta, bahkan sejumlah unit diproyeksikan dapat dibanderol mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung tipe dan lokasi.

"Saat ini, perhitungan harga masih terus dimatangkan agar sesuai dengan kemampuan masyarakat sasaran," katanya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan dengan menggandeng perbankan, termasuk bank daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Skema yang ditawarkan mencakup bunga ringan sekitar lima persen dengan tenor cicilan hingga 20 tahun, sehingga dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan setara upah minimum.