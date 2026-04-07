Tinjau TKA di Surabaya, Mendikdasmen Puji Semangat Siswa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP hari kedua di SMPN 1 Surabaya, Selasa (7/4).

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti tidak hanya memastikan kesiapan teknis, tetapi juga memberi motivasi langsung kepada para siswa.

Dia mengaku terkesan dengan antusiasme peserta yang dinilai tetap optimistis saat mengikuti ujian.

“Saya berdialog dengan siswa dan mereka terlihat sangat semangat, bahkan mereka menyebut soal relatif mudah,” ujarnya.

Menurut dia, respons positif tersebut menunjukkan TKA tidak sekadar menjadi alat ukur akademik, tetapi juga mampu mendorong semangat belajar siswa.

“Mereka berharap TKA terus dilaksanakan karena dirasakan memberikan manfaat, baik dalam meningkatkan kemampuan akademik maupun sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” kata dia.

Selain itu, peninjauan juga mencakup kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari ruang ujian hingga laboratorium komputer.

Abdul Mu’ti memastikan seluruh aspek teknis telah berjalan optimal.