Hujan Deras Picu Talud Ambles, Area Telaga Ngebel Rawan Longsor

Selasa, 07 April 2026 – 13:32 WIB
Petugas BPBD Ponorogo melakukan asesmen retakan talud di tepi Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (5/4/2026). ANTARA/Prastyo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Aparat kepolisian bersama BPBD Ponorogo melakukan penanganan cepat terhadap amblesnya talud di kawasan Telaga Ngebel.

Kapolsek Ngebel Nuryadi mengatakan petugas langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis pembatas setelah menerima laporan.

“Kami langsung memasang pembatas di lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta berkoordinasi dengan instansi terkait,” kata Nuryadi, Senin (6/4).

Selain itu, tim BPBD melakukan asesmen terhadap kondisi tanah dan struktur talud.

Hasil sementara menunjukkan tanah di sekitar lokasi masih labil dan berpotensi terjadi longsor susulan.

“Koordinasi terus kami lakukan untuk langkah penanganan lanjutan, termasuk perbaikan talud,” ujarnya.

Peristiwa amblesnya talud terjadi pada Minggu (5/4) siang setelah kawasan Telaga Ngebel diguyur hujan deras selama sekitar satu jam.

Material talud ambles dengan kedalaman sekitar satu meter, panjang 15 meter, dan lebar retakan mencapai 30 sentimeter.

Talud di Telaga Ngebel ambles akibat hujan deras. Warga diminta menjauh dari lokasi.
Sumber Antara
