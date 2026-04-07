Diguyur Hujan Deras, Talut Ambrol Timpa Rumah Warga Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - BPBD Tulungagung bersama tim gabungan menangani longsor yang menimpa rumah warga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulungagung Teguh Abianto mengatakan peristiwa terjadi pada Minggu (5/4) sekitar pukul 23.00 WIB.

“Hujan deras selama kurang lebih dua jam menyebabkan talut penahan jalan longsor,” kata Teguh, Senin (6/4).

Talut setinggi sekitar 12 meter itu ambrol dan materialnya menimpa rumah milik Mukanah yang berada tepat di bawahnya.

Akibatnya, dinding rumah mengalami kerusakan parah setelah tembok roboh diterjang longsoran tanah.

Kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp30 juta.

Meski demikian, tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah sempat menyelamatkan diri saat kejadian.

Petugas BPBD bersama TNI, Polri, dan warga langsung melakukan evakuasi serta pembersihan material longsor sejak Senin pagi.