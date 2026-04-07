Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis Berpotensi Melanda Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (7/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan diguyur hujan ringan atau gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dampit, Dau, Kalipare, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pakisaji, Pujon, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading,, Bululawang, Dampit, Dau, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumbermanjing wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Sore dan malam gerimis mengguyur Bantur, Gedangan, Gondanglegi, Lawang, Pagak, Pagelaran, dan Turen. Kawasan lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.