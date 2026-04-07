Cuaca Surabaya Hari ini, Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis Siang Nanti

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (7/4).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Lakarsantri, Mulyorejo, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto.

Gerimis juga mengguyur Sukomanunggal, Tambaksari, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.