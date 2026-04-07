Cuaca Jawa Timur 7 April 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

Selasa, 07 April 2026 – 08:33 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (7/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Tdan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan.

Gerimis juga mengguyur Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan.

Gerimis juga mengguyur Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar, Kota Madiun, Lamongan, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
