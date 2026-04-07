Manajemen Pabrik Baja Sidoarjo Janji Perbaiki Rumah Warga Rusak Akibat Ledakan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Manajemen pabrik PT Great Wall Steel (GWS) di Desa Janti, Waru, Kabupaten Sidoarjo berjanji akan memperbaiki rumah warga di Perumahan Wedoro Regency RT 04 RW 01, yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat ledakan, Senin (6/4).

HRD GA PT GWS Heri Prasetyo mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala desa untuk mendata rumah warga yang mengalami kerusakan.

Perushaaan, kata Heri bersedia akan melakukan perbaikan rumah jika memang rusak akibat ledakan.

"Sata minta tolong kepada Pak Kades untuk mendata dan mengidentifikasi, yang jelas kami bertanggung jawab terhadap insiden tersebut," kata Heri.

Heri juga berencana melakukan pengecekan rumah warga yang rusak akibat ledakan tersebut.



"Kami juga tidak bisa menduga sampai sejauh mana kekuatan ledakan itu untuk nyampai ke warga dan saya sudah mendengar ada beberapa warga yang katanya informasinya ada kerusakan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, insiden ledakan terjadi di pabrik baja Desa Janti, Waru saat pekerja melakukan aktivitas pemotongan besi menggunakan las blender, Senin (6/4).

Kecelakaan kerja itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang luka-luka. (mcr23/jpnn)