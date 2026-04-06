Dua Rumah di Surabaya Rusak Diduga Terdampak Ledakan Pabrik Baja Sidoarjo

JPNN.com

Senin, 06 April 2026 – 20:42 WIB
Ledakan pabrik di Sidoarjo berdampak hingga Surabaya. Kaca rumah warga pecah, Senin (6/4). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua rumah di Surabaya dilaporkan mengalami kerusakan diduga akibat dampak ledakan pabrik baja di Waru, Sidoarjo, Senin (6/4).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan diterima sekitar pukul 15.50 WIB.

“Alamat bangunan di Jalan Kutisari Indah Barat, Kecamatan Tenggilis Mejoyo,” kata Linda.

Baca Juga:

Rumah pertama milik TNM (45) mengalami kerusakan pada dudukan lampu yang terlepas.

Sementara itu, rumah kedua milik S (59) mengalami kerusakan pada kaca jendela kamar lantai dua.

“Harapan dari pemilik rumah ada bantuan penggantian kerugian material kaca,” ujarnya.

Baca Juga:

BPBD telah melakukan asesmen di lokasi dan menduga kerusakan dipicu dampak ledakan dari pabrik baja di Sidoarjo.

Sebagai tindak lanjut, BPBD menyarankan perangkat wilayah mengajukan permohonan ganti rugi kepada pihak pabrik. 

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   rumah rusak ledakan pabrik baja pabrik baja sidoarjo ledakan pabrik sidoarjo pabrik meledak dampak ledakan pabrik BPBD Surabaya

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU