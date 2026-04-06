Dua Rumah di Surabaya Rusak Diduga Terdampak Ledakan Pabrik Baja Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua rumah di Surabaya dilaporkan mengalami kerusakan diduga akibat dampak ledakan pabrik baja di Waru, Sidoarjo, Senin (6/4).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan diterima sekitar pukul 15.50 WIB.

“Alamat bangunan di Jalan Kutisari Indah Barat, Kecamatan Tenggilis Mejoyo,” kata Linda.

Rumah pertama milik TNM (45) mengalami kerusakan pada dudukan lampu yang terlepas.

Sementara itu, rumah kedua milik S (59) mengalami kerusakan pada kaca jendela kamar lantai dua.

“Harapan dari pemilik rumah ada bantuan penggantian kerugian material kaca,” ujarnya.

BPBD telah melakukan asesmen di lokasi dan menduga kerusakan dipicu dampak ledakan dari pabrik baja di Sidoarjo.

Sebagai tindak lanjut, BPBD menyarankan perangkat wilayah mengajukan permohonan ganti rugi kepada pihak pabrik.